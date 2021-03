SPD will die Vermögenssteuer: Ein Plus für alle?

Am Montag hat die SPD einen Wahlprogramm-Entwurf präsentiert. Es geht u.a. um höhere Steuern für Besserverdienende: Davon profitiere am Ende die ganze Gesellschaft, sagt der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert.

Dem Entwurf des Wahlprogramms zufolge will die SPD hohe Einkommen höher besteuern und die Vermögenssteuer wieder einführen. "Bei der Einkommenssteuer geht es um gar nicht um Mehreinnahmen", sagt Kevin Kühnert, stellvertretender SPD-Parteivorsitzende. Es ginge viel mehr darum, einen Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu entlasten. "Aber wir wollen, dass eben die ganz großen Einkommen – wir sprechen da über 250.000 Euro für Singles im Jahr oder das Doppelte für Paare – (…) dass wir dort etwas oben drauf geben", sagt Kühnert.

Digitalisierung und Mobilitätsgarantie

Auch diejenigen, die sehr hohe Einkommen oder Vermögen haben, profitieren nach Meinung des SPD-Politikers von dem Vorhaben. Denn die Steuereinnahmen würden später in Projekte fließen, die der ganzen Gesellschaft helfen würden. Kühnert spricht dabei u.a. die Digitalisierung an: "Wir wollen in den nächsten Jahren eine Gigabit-Gesellschaft schaffen - und das nicht nur in Städten, sondern auch im ländlichen Raum, wo wir der halben Welt im Moment hinterherhinken beim Ausbau von starkem Internet."

Zudem spricht sich Kühnert für eine Mobilitätsgarantie aus. Davon profitierten nicht nur ärmere Menschen, sondern auch Reichere in der Gesellschaft. Zudem erleichtere es die geplante Verkehrswende, so der frühere Juso-Chef. Ein weiteres Ziel der SPD ist nach den Worten von Kühnert bezahlbarer Wohnraum. Mit den Einnahmen aus der Vermögenssteuer sollten jedes Jahr 100.000 preisgebundene Wohnungen entstehen.