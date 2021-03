- Mehr Schnelltests und Inzidenzanalysen

Lockerungen im Lockdown sollen nicht mehr an Inzidenzwerte gebunden werden. Das fordern 12 Berliner Amtsärzte. Stattdessen sollen so schnell wie möglich massenhaft Schnelltests bereitgestellt werden, wie die Neuköllner Amtsärztin Birte Krutz sagt.

Berliner Amtsärzte und – ärztinnen fordern die Lockerungen in der Corona-Pandemie nicht mehr nur primär an Inzidenzwerte zu binden, sondern praxisnäher zu gestalten. "Wir finden, dass es an der Zeit ist, die Bevölkerung auch mehr zu stärken", sagt die Neuköllner Amtsärztin Birte Krutz. Sie ist gleichzeitig auch die Leiterin des Pandemiestabs in Berlin-Neukölln. "Wenn die Leute sich selbst testen können, dann kann man auch überlegen, ob auch wieder mehr aufmacht", sagt sie.

Altersgruppen individuell bewerten

Inzwischen gebe es auch zahlreiche Studien, die bewiesen, dass die Tests – auch wenn sie von Laien ausgeführt würden – zuverlässige Ergebnisse lieferten. "Wir haben auch in einer eigenen Studie gesehen, dass mit guten Anleitungen, die Leute sehr gut in der Lage sind, sich selbst zu testen und das nicht schlechter ist, als wenn medizinisches Personal die Tests durchführt", sagt die Amtsärztin.

Derzeit sei die Lage in Neukölln aus Kurtzs Sicht überschaubar. Der Inzidenzwert liegt bei etwa 90: "Ich denke, man darf sich nicht an einer Inzidenz immer festhalten", sagt sie. "Ich bin der Meinung (…), dass man regionaler schauen muss (…). Und man muss eben die Inzidenzen in verschiedenen Altersgruppen angucken und bewerten", betont Krutz.