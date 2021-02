dpa Bild: dpa

Sa 27.02.2021 | 08:24 | Interviews

- Reiseverband setzt auf Hygieneregeln, Tests und Impfpass

Der digitale Corona-Impfpass der EU soll in drei Monaten kommen, so die Entscheidung auf dem EU-Sondergipfel. Für die Reisebranche ist dies ein Baustein, um auch künftig sicher in den Urlaub fahren zu können, sagte Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband.