- "Das dicke, teure Ende der Atomkraft kommt noch"

Frankreich bezieht 70 Prozent seines gesamten Stroms aus Kernkraftwerken – für die ältesten AKWs wurde die Laufzeit gerade um zehn Jahre verlängert. Unklar ist aber, was mit dem Atommüll und dem Rückbau passieren soll, so Grünen-Politikerin Sylvia Kotting-Uhl.



Das Risiko der Atomkraft werde mit der französischen Entscheidung für ganz Europa verlängert, so Kotting-Uhl. AKWs seien maximal für eine Laufzeit von 40 Jahren, in Deutschland für 30 Jahre ausgelegt - danach steige die Anfälligkeit für Unfälle rapide an, so die Grünen-Abgeordnete.





Kotting-Uhl: Brauchen EU-Mindeststandards bei der Atomsicherheit





Die Bundesregierung hat den Schritt bislang weder kommentiert noch kritisiert, so die Politikerin. Das Verfahren zur Mitsprache erschien ihr ebenfalls nicht transparent genug. Sie wünsche sich europaweit verbindliche Mindeststandards bei der Atomsicherheit - dies sei gegenwärtig nicht der Fall, so Kotting-Uhl.





Frankreich subventioniere Atomstrom massiv





Der niedrige Preis für den französischen Atomstrom sei kein Argument, ihn zu behalten - denn Frankreich subventioniere den Atomstrom, sagte die Politikerin. Auch die Endlagerung des Atommülls und der Rückbau der AKWs seien noch nicht geklärt.