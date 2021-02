- "Den geistigen Nährboden für Anschläge entziehen"

Die salafistische Vereinigung sei kein richtiger Verein - dennoch würden hier Vereinsverbote greifen, so Reinhardt. Die Gruppe habe vor allem im Wedding Flyer verteilt, war dort gut zu erkennen. Insgesamt habe der Verfassungsschutz 19 Männer und Frauen identifiziert. Diese hätten sich in Privatwohnungen und in Parks getroffen, ein "geistlicher Führer" habe dabei unter anderem Selbstmordanschläge und die Tötung von Ungläubigen gepredigt.





"Jamaatu Berlin" und "Tauhid Berlin" als Nachfolge von "Fussilet 33"



Nach Einschätzung von Reinhardt habe die Gruppe Elemente der 2017 verbotenen Gruppe "Fussilet 33" aus Moabit aufgegriffen. Die Fussilet-Moschee war jener Ort, an dem auch der Attentäter vom Breitscheidplatz aktiv war. Nach dem Verbot von "Fussilet 33" habe man zentrale Akteure weiterhin beobachtet.





Abschiebungen werden geprüft





Bei dem Vereinsverbot ginge es vor allem darum, den "geistigen Nährboden für Anschläge" zu unterbinden, so Reinhardt. Es ginge auch um ein psychologisches Signal an die salafistische Szene in Deutschland. Die Hälfte der verbotenen Gruppe habe zudem keine deutsche Staatsangehörigkeit - es werde geprüft, sie abzuschieben.