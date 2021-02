picture alliance / Zoonar Bild: picture alliance / Zoonar

Do 25.02.2021 | 10:05 | Interviews

- "Wir brauchen einen Veränderungsdruck"

Der Bundestag berät am Donnerstag über den Gesetzentwurf über die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen. Ohne Frauenquote geht es nicht, sagt die Präsidentin des Vereins "Frauen in die Aufsichtsräte", Monika Schulz-Strelow.