- Einfach, sicher, schnell: "Bargeld wird nicht verschwinden"

Die AfD will das Bargeld als Zahlungsmittel im Grundgesetz schützen. Bargeld sei einfach, sicher und schnell: Verschwinden werde es daher nicht, sagt Johannes Beermann von der Deutschen Bundesbank.

"Bargeld ist einfach, Bargeld ist sicher, Bargeld ist schnell", sagt Johannes Beermann, Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bundesbank. Für die Verwendung von Bargeld brauche man weder Technik noch einen Pin-Code, den man möglicherweise vergessen kann. Nichts sei schneller als Cash: 22,3 Sekunden würde die Abwicklung im Schnitt dauern. "Mit Bargeld ist das Geschäft sofort abgewickelt", betont Beermann.

Seit Beginn der Corona-Krise sei weniger in bar bezahlt worden. Das liege auch daran, dass die klassischen Bereiche, in denen viel mit Bargeld bezahlt wird – wie z.B. Weihnachtsmärkte oder Volksfeste – in diesem Jahr nicht stattfinden konnten. Genaue Angaben ließen sich dazu jetzt aber noch nicht machen, da die Pandemie noch im vollen Gange sei.

Zuvor aber zeigten die Zahlen der Deutschen Bundesbank: "Drei von vier Zahlungsvorgängen werden bar abgewickelt", sagt Beermann. Die Deutschen seien sehr bargeldaffin. Er rechne damit, dass der Anteil der Cash-Zahlungen nach der Pandemie und mit den Lockerungen wieder ansteige. Die Überlegungen zur Einführung eines E-Euros sieht er nicht als Konkurrenz zum Bargeld. Bargeld werde man immer brauchen. Dass es ganz verschwindet, daran glaubt Beermann nicht.