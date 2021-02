- Berlin wird digital neu vermessen

Der Senat lässt ein neues digitales Geländemodell von Berlin anfertigen. Dafür überfliegt ab Mittwoch ein Kleinflugzeug die Stadt – das Update findet später unterschiedliche Anwendungen, sagt die leitende Vermessungsdirektorin Annette Blaser.

Im Boden des Flugzeugs ist ein Laserscanner eingelassen, so Blaser. Dieser sei aber weder sichtbar noch schädlich. Der Laser werfe beim Abtasten der Oberfläche allerdings nur den höchsten Punkt zurück - also auch Dachgiebel oder Baumkronen. Die Daten für ein Höhenmodell werden später daraus rekonstruiert, so die Referatsleiterin.





Berliner Höhenmodell wird nach zwölf Jahren aktualisiert



Die Kartierung werde später unterschiedlich genutzt: Zum Beispiel für Hochwasservorhersagen oder die genaue Lage von Brücken, so Blaser. Die Messung von vor zwölf Jahren werde damit auf einen aktuellen Stand gebracht, denn heute gebe es bessere Messmethoden. Der Flug über der Stadt sei dabei effizient und vergleichsweise kostengünstig, so die Vermessungsdirektorin.

Mehr Informationen zu den Messdaten finden Sie unter www.stadtentwicklung.berlin.de