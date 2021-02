- Ökologe: Wald muss mehr sein als eine Holzfabrik

Laut dem neuen Waldzustandbericht geht es dem deutschen Wald weiter nicht gut. Woran krankt der Wald und was können wir tun? Naturschutzwissenschaftler Pierre Ibisch spricht über das Problem mit Monokulturen und warum der Wald mehr wertgeschätzt werden müsste.



Bundesweit müsse man erwarten, dass sich der Zustand der Fichte verschlechtert hat, sagt Pierre Ibisch, Naturschutzwissenschaftler an der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung. "Das ist im Moment der Sorgenbaum".

Das liege an Monokulturen, die in den meisten Regionen laut Ibisch nicht zu halten sind. So sei die Fichten in Gebieten angebaut worden, wo sie natürlicherweise gar nicht vorkomme. "Das heißt in zu tiefen Lagen, wo jetzt die Klimawandelwirkung besonders stark zum Tragen kommt." Die Empfindlichkeit von Bäumen in Monokulturen sei besonders ausgeprägt: "Da fallen uns die Bewirtschaftungsmodelle der Vergangenheit jetzt auf die Füße."

"Fichte ist der Sorgenbaum"



In Berlin und Brandenburg ist vor allem die Kiefer in Monokultur vertreten. 70 Prozent der Fläche sei davon geprägt. Um dem entgegenzuwirken, müsse man eine Waldentwicklung in Gang setzen, sagt Pierre Ibisch. So müssten sich auch andere Baumarten ausbreiten: "Das steht der vorherrschenden Bewirtschaftung entgegen." Viele Baumarten würden sich natürlicherweise verjüngen, wenn man sie nur ließe, sagt der Naturschutzwissenschaftler. Dazu gehört demnach gutes Jagdmanagement und den Boden zu schonen.

Der Wald ist mehr als eine Holzfabrik



Der Holzmarkt habe ein großes Interesse an Holz von Nadelbäumen. Daher sei es schwierig, von der bisherigen Waldbewirtschaftung wegzukommen. Daher müsse man fragen, was die Ansprüche der Gesellschaft für den Wald sind. "Ist es eigentlich wirklich nur das Holz? Oder ist Wald auch relevant tatsächlich in Zeiten des Klimawandels auch für Landschaftswasserhaushalt oder die Kühlung der Landschaft?" Man müsse zudem dafür sorgen, dass Waldbesitzer auch mit anderen Ökosystemlesitungen Geld verdienen können.



Holzkonsum überdenken



Man müsse weg davon, den Wald als Holzlager oder Holzfabrik zu sehen. "Der Wald braucht Holz und vor allem lebende Bäume für sich selbst - in diesen Zeiten mehr denn je", sagt Pierre Ibisch und spricht sich dafür aus, über den Holzkonsum nachzudenken.