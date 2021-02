Wegener zum Wohnungsbau: "Druck in den Städten ist immer noch da"

Nach gut zweieinhalb Jahren zieht die Bundesregierung bei der Wohnraumoffensive Bilanz - für viele Kritikerinnen und Kritiker wurde das Ziel von mehr bezhalbarem Wohnraum nicht erreicht. Der Baupolitische Sprecher der Union, Kai Wegner verteidigt die Offensive.



Der Landesvorsitzende der CDU Berlin und baupolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Kai Wegener, hat die Wohnrauminitiative verteidigt. Die Bundesregierung habe das Zeil gehabt, den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen anzustoßen.



Nun sei es wichtig, Kontinuität in die Wohnraumförderung zu bringen. "Wir haben die soziale Wohnraumförderung grundgesetzlich abgesichert", erklärt Wegener. Dafür habe man 5 Milliarden Euro in der aktuellen Legislaturperiode zur Verfügung gestellt. Dieses Geld sollte von den Ländern verwendet werden. "Bund, Länder und Kommunen sind gemeinsam verantowortlich, dass mehr gebaut wird, dass wir mehr Bauland haben - auch und gerade im bezahlbaren Wohnungsbau." Diese Kraftanstrengung dürfe mit der Wahlperiode nicht enden, "weil der Druck in den Städten ist ja immer noch da.