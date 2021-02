Kritik an Wechselunterricht in Brandenburg

In Brandenburg öffnen die Schulen schrittweise - anders als in Berlin gilt jedoch Präsenzpflicht. Bereits im Vorfeld gab es von Lehrkräften und Eltern Kritik am geplanten Modell des Wechselunterrichts. Wir sprechen über den Unmut mit Günther Fuchs, Landesvorsitzender für Brandenburg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.