- Mars-Rover und die Suche nach Biosignaturen

Mit dem Mars-Rover "Perseverance" will die NASA untersuchen, ob es auf dem Mars Leben gegeben haben könnte. Die Planetenforscherin Daniela Tirsch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt die nächsten Schritte der Mission. Außerdem: warum wir uns für gesicherte Ergebnisse noch lange gedulden müssen.



Daniela Tirsch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt analysiert die Mission. Die Planetenforscherin erklärt, die NASA habe spektakuläre Bilder von der Landung der "Perseverance" angekündigt. Bisher hat die US-Raumfahrtbehörde die genaue Landeposition bestimmt.

So ist der Mars-Rover nach den Informationen fast mittig in der anvisierten Landezone angekommen, "relativ nah an dem Delta dran, das man untersuchen möchte." Die nächsten Schritte werden aus Instrumenten- und Sicherheitschecks bestehen. "Die Signallaufzeit beträgt momentan elf Minuten", erklärt die Wissenschaftlerin.

Suche nach ehemaligem Leben auf dem Mars



Ein Hauptziel der Mission ist eine Probennahme, die in zehn Jahren auf der Erde erwartet wird. "Das andere Hauptziel ist die Suche nach ehemaligen molekularen Überresten von Leben auf dem Mars, was da vielleicht mal vor sehr langer Zeit - wir sprechen da von einem Zeitraum von 3,7 Milliarden Jahren - vielleicht entstanden sein könnte." Dafür werden Biosignaturen gesucht, die nur durch den Stoffwechsel von Bioorganismen entstehen, erklärt Tirsch.

Große Hoffnungen liegen auf den Proben, die zur Erde geflogen werden. Außerdem wird in zwei Jahren bei der Folgemission "ExoMars" ein Roboter der ESA, der europäischen Raumfahrtbehörde, zum Mars geschickt. Dieser kann tiefer in die Erde bohren und Bohrproben nehmen, "die er direkt vor Ort mit noch viel höher spezialisierten Instrumenten untersuchen kann. Und vielleicht gibt es da auch schon erste Antworten drauf", sagt die Planetenforscherin.