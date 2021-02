- Soziologe: "Es ist ein Privileg, sich nicht bedroht fühlen zu müssen"

Bei dem rassistischen Attentat von Hanau vor einem Jahr starben elf Menschen, fünf wurden schwer verletzt. Was hat sich seitdem in Politik und Gesellschaft getan? Der Politologe und Soziologe Özgür Özvatan spricht von dem Gefühl einer ständigen Bedrohung für Migranten in Deutschland.



Ein Jahr ist es her, dass ein rassistischer Attentäter in Hanau neun Menschen aus klar rassistischen Motiven heraus tötete. Der Schreck war groß. Wie so ein Anschlag möglich war, und welche Lehren man daraus ziehen müsse, wurden im vergangenen Jahr vielfach diskutiert.

Die Leiterin dieses Instituts Naika Fouroutan hat gesagt, Hanau sei kein Ereignis, in dem irgendetwas kulminiert ist, sondern eines, das sich einschreibt in ein Kontinuum, eine Fortführung also, und so sieht das auch der Politikwissenschaftler und Soziologe Özgur Özvatan. Er sagt: Man sehe ein Warnsignal für Personen, die sich als migrantisch betrachten oder als migrantisch gelesen werden. Bei viele herrsche die Angst vor, dass solche Taten sich wiederholen könnten.

Hanau als Weckruf? Die Zukunft werde es zeigen

Ob Hanau ein Weckruf gewesen sei für die deutsche Politik werde man erst in den kommenden Jahren sehen. Man habe zwar das Gefühl, dass es die Politik endlich verstanden habe, aber die Frage sei, was man in Zukunft dagegen tue und wie man Deutschland vom Rassismus entgiften könne.

Auf dem Papier sei einiges passiert, vor allem wurden endlich migrantische Selbstorganisationen ernst genommen worden. Aber: "Für viele Menschen, die migrantisch sind in der Bundesrepublik gibt es das Gefühl, dass sie Menschen zweiter Klasse sind, weil wir uns ständig mit dieser Bedrohung auseinandersetzen", sagt Özvatan. Es sei ein Privileg, sich nicht bedroht fühlen zu müssen.