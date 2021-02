picture alliance/dpa/Felix Kästle Bild: picture alliance/dpa/Felix Kästle

Fr 19.02.2021 | 06:45 | Interviews

- Meteorologe: Eine extreme Wetterumstellung

In Berlin steigen die Temperaturen ab Sonntag über 15 Grad. Vor einer Woche wurde hier noch Schnee und Eis gemeldet. Der Diplom-Meteorologe Adrian Schmidt erklärt, ob dieser extreme Umschwung so ungewöhnlich ist und was das mit Mensch und Natur macht.