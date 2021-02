- Gemeinsame Interessen und ein Streitpunkt

Nächste Woche findet die virtuelle Münchener Sicherheitskonferenz statt. Aber wie werden die Beziehungen zur neuen US-Regierung aussehen und kann das transatlantische Bündnis erneuert werden? Peter Beyer (CDU), Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, ist davon überzeugt.

Auch die Münchner Sicherheitskonferenz sieht in diesem Jahr wegen der Pandemie anders aus und findet erstmals digital statt. Per Video-Schalte werden auch der neue US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei sein. Biden hält dabei seine erste Rede direkt an die europäische Zuhörerschaft.

Peter Beyer (CDU) ist der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung und freut sich, dass Joe Biden bei der Konferenz dabei ist. Er sei zudem sehr gespannt auf den Auftritt des US-Präsidenten. Sein Appell an die USA und die EU: "Ich glaube, wir sollten jetzt schon dazu kommen, konkrete Vorstellungen und gemeinsame Interessen zu formulieren."

Von Tag eins mit Respekt begegnet



Man nehme von Tag eins wahr, dass man sich gegenseitig mit Respekt begegne, "anders als bei Donald Trump". Und: "Wir sehen, dass Joe Biden am ersten Tag beispielsweise internationale Organisationen gestärkt hat.“ Dabei nennt er das Pariser Klimaabkommen und das Abkommen mit dem Iran, was aus seiner Sicht sehr wichtig sei für die gesamte Welt.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel freue sich laut Beyer auf die konkrete Zusammenarbeit mit Joe Biden, denn man kenne sich bereits aus vielen Gesprächen: "Man habe aber keine Zeit zu verlieren, denn die Aufgaben sind groß“, sagt Beyer und erwähnt hier besonders das kontrovers diskutierte Pipeline Projekt "Nordstream 2", wo nun zusammen eine Lösung gefunden werden müsse.