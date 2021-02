- Kaminsky: "Das Gedenken an die Opfer hat höchste Priorität"

Vor einem Jahr tötete im hessischen Hanau ein rechtsextremer Attentäter zehn Menschen und anschließend sich selbst. Über das aktuelle Stimmungsbild und das Gedenken in Hanau sagt Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD): Man habe heute vor allem die Aufgabe, den Angehörigen beizustehen.



Heute vor einem Jahr erschoss ein 43-Jähriger neun Menschen, deren Vorfahren nicht aus Deutschland kamen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Es war eines der furchtbarsten Verbrechen eines rassistisch motivierten Attentäters in der Nachkriegsgeschichte. Am heutigen 19. Februar findet in Hanau eine offizielle Gedenkfeier statt, zu der unter anderem Bundespräsident Frank Walter Steinmeier (SPD) kommt.

Mit dabei ist dann auch der Oberbürgermeister von Hanau, Claus Kaminsky (SPD). Bezüglich der Trauer der Angehörigen sagt er: "Für sie ist es nach wie vor ein Schrecken, der nicht enden will. Wir haben heute alle die Aufgabe, ihnen in Solidarität und Nächstenliebe beizustehen." Das Gedenken an die Opfer habe höchste Priorität. Für die Stadt sei es ein Tag, an dem man sich besinnen wolle, dass Hanau zusammenstehe und zum Ausdruck bringe, dass Gewalt und Rechtsextremismus kein Platz haben.

Es bleibe die Forderung nach lückenloser Aufklärung

Auch wenn die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft noch nicht abgeschlossen seien. Es werde wahrscheinlich kein Strafverfahren geben. "Das ist für die Opferangehörigen eine sehr schwierige Situation.", sagt Kaminsky. Ein solcher Prozess hätte Chancen gegeben, einer ganzen Reihe von Fragen auch ein Stück Transparenz schaffen. "Gleichwohl bleibt Die Forderung der Angehörigen nach lückenloser Aufklärung. Eine die absolut berechtigt ist." Das sei die einzige Möglichkeit, die Trauerarbeit bewältigen zu können, so Kaminsky weiter.