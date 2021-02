Am Freitag jährt sich der Anschlag von Hanau. Marcin Wierzchowski ist Regisseur und Filmemacher und hat die Dokumentation "Hanau - Eine Nacht und ihre Folgen" gedreht, die schon jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Darin werden schwere Vorwürfe gegen die Polizei erhoben.

Ein Jahr nach dem Anschlag sind noch immer viele Fragen offen und die Angehörigen der Opfer erheben Vorwürfe, vor allem gegen die Polizei und die Ermittlungsbehörden. Marcin Wierzchowski kennt die Angehörigen sehr gut, ist Journalist und Filmemacher, und hat die Familien der Opfer für eine Dokumentation für die ARD immer wieder getroffen. Er sagt: "Vor dem Jahrestag ist die Nervosität groß bei den Angehörigen. Es hat tiefe Wunden hinterlassen, die noch offen sind.“

Es gab große bundesweite Gedenkveranstaltungen, ein großer Schreck war da zu spüren nicht nur in Hanau über diese rassistische Tat. Es gab auch Entschädigungen für die Familien der Opfer. Aber wenn man den Film schaue, dann spüre man, dass sich die Angehörigen im Stich gelassen und falsch behandelt fühlten. Man müsse aber unterscheiden, sagt der Wierzchowski. Auf der Ebene der Stadt laufe sehr viel konkrete Hilfe an. Auf der anderen Seite gebe es allerdings "ein Märchen" von einem gelungenen Polizeieinsatz, "was von vorne bis hinten in vielen Fällen nicht stimmt", so der Filmemacher.

Mangelnde Kommunkation, Notruf nicht besetzt



Allen voran die mangelnde Kommunikation seitens der Ordnungskräfte sei ein großer Vorwurf von den Angehörigen. "Da läuft gewaltig was schief und das hatten wir beim NSU schon so ähnlich", sagt Wierzchowski. Außerdem sei der Notruf nicht korrekt besetzt gewesen. Die Notrufe dieser Nacht seien nicht weitergeleitet worden. "Der Skandal ist, dass erst die Angehörigen im Prinzip mit der Initiative in Hanau dies ermittelt haben."

Zudem habe es eine kaum verständliche Opfer-Täter-Umkehr gegeben, als Angehörige und sogar noch Verletzte im Krankenhaus angerufen worden waren von der Polizei mit dem Hinweis, man solle keine Blutrache an dem Vater des Täters verüben.

Für den Filmemacher selbst seien die Recherchen für diese Dokumentation auch belastend gewesen, wie er selbst sagt.