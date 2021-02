- Historiker: Bildung wird wieder zum Privileg der Wohlhabenden

Indem man Kindern die Schule vorenthalte, bringe man sie um ihre Entwicklungsmöglichkeiten, sagt der Bildungshistoriker Professor Heinz-Elmar Tenorth. Die Pandemie werfe das deutsche Bildungssystem ins frühe 19. Jahrhundert zurück.

Im Spiegel hatte Tenorth die gegenwärtige Schulpolitik als "Verbrechen am Kinde" bezeichnet. Er habe damit ein Zitat der reformpädagogischen Literatur polemisch verkehren wollen, die im frühen 20. Jahrhundert die Schule an sich so bezeichnet hatte. "Indem man nämlich die Schule den Kindern vorenthält, bringt man sie um ihre Entwicklungsmöglichkeiten, bringt man sie um die Lebenswelten, die sie alltäglich brauchen, bringt man sie um die Chancen und die Förderung, die ihnen die Schule alltäglich bietet", sagt der Bildungshistoriker.

Schulpolitik hat wichtige Chancen verpasst



Die Privilegierung, die vor dem 20. Jahrhundert mit Bildung verbunden war, drohe sich in der Pandemie wieder einzustellen. Während es sich einige leisten könnten, zu Hause zu bleiben und die eigenen Kinder beim Homeschooling zu unterstützen, blieben andere auf der Strecke. "Das ist das, was wir wieder herstellen, dass Bildung abhängig wird von der familiären, ökonomischen, sozialen Situation der Eltern", sagt Tenorth.

Die Schulpolitik habe in den letzten Monaten viele Möglichkeiten versäumt. Einerseits sei nicht genug überlegt worden, wie man die Vorzüge von Schule mit den Folgen der Gesundheitsprävention vereinbaren könne. "Es gibt viel zu wenig kreative Ideen darüber, wie man Präsenzunterricht und Digitalunterricht verknüpft", sagt Tenorth. Außerdem sei es verpasst worden, die notwendige materielle Infrastruktur an den Schulen für digitalen Unterricht zu schaffen. Initiativen von Eltern seien abgeblockt und die Schulen nicht ausreichend unterstützt worden.