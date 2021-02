dpa Bild: dpa

Do 18.02.2021

- Physikerin: "Das Wachstum ist ein Warnsignal"

Die in Großbritannien entdeckte, wohl deutlich ansteckendere Variante des Coronavirus, breitet sich in Deutschland weiter aus. Viola Priesemann, Physikerin am Max-Planck-Institut in Göttingen glaubt, dass auch diese Variante eindämmbar sei, spricht sich aber für einen weiteren, harten Lockdown aus.