- Claudia Roth: Politischer Aschermittwoch mit gemäßigtem Sound

Auch bierselige Polit-Fans müssen heute fasten: Kein Bier, keine Hähnchen und keine Brezeln in Bierzelten beim politischen Aschermittwoch. Angesichts der riesigen Herausforderungen wie Pandemie und Klimakrise müssten auch die Töne leiser bleiben, sagt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne).

An Tagen wie dem politischen Aschermittwoch schmerze die soziale Distanz besonders, sagt Roth. "Ein politischer Aschermittwoch, der im Zeichen von über zwei Millionen Corona-Toten weltweit und über 60.000 Toten bei uns stattfindet, der muss auch einen anderen Sound haben." Auch der politische Aschermittwoch der Grünen wurde im Internet übertragen.

Solidarität statt scharfe Kritik



Es gebe so viele Herausforderungen zu meistern - Pandemie, Klimakrise und Angriffe auf die Demkratie - dass es zu einfach sei, nur auf die politischen Gegner einzudreschen, um die eigenen Leute zu mobilisieren, so die Grünen-Politikerin. "Wir haben wirklich andere Aufgaben."

Angesichts der schwierigen Situation müsse Solidarität in der Gesellschaft neu definiert werden. Das sei in diesem Wahljahr besonders wichtig, so Roth. Natürlich dürfe man sich auch in der Pandemie nicht die Lebensfreude nehmen lassen. "Dass wir es gerade so machen ist auch dafür da, dass wir uns hoffentlich zeitnah wieder in die Arme schließen und auf die Schenkel klopfen können", sagt Roth.