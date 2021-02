- "Der Wirtschaftsminister lässt Soloselbständige im Regen stehen"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei einem Wirtschaftsgipfel mit 40 Verbänden gesprochen. Das Hauptproblem, dass versprochene Hilfen nicht angkommen, sei noch immer nicht gelöst, sagt die Linken-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Amira Mohamed Ali.



Den geplanten Härtefallfonds für Unternehmen, die bisher keinen Aspruch auf Unterstützung hatten, finde sie richtig, so die Linken-Politikerin. Trotzdem bleibe das größte Problem, dass versprochene Hilfen nicht bei den Betroffenen ankommen, es sei auch auf dem Wirtschaftsgipfel nicht gelöst worden. "Wir haben schon lange das Problem, dass eigentlich Hilfen da sind, aber es gibt so große bürokratische Hürden, an diese Hilfen ranzukommen", sagt Mohamed Ali.

Hilfen an Erhalt von Arbeitsplätzen koppeln

"Der Bundeswirtschaftsminister lässt hier viel zu viele soloselbständige Unternehmerinnen und Unternehmer nach wie vor im Regen stehen, das ist nicht akzeptabel", so die Fraktionsvorsitzende ihrer Partei weiter. An anderer Stelle, etwa bei den Hilfen für die Lufthansa, fließe das Geld dagegen viel unkomplizierter. "Nach meinem Verständnis fehlt da wirklich der politische Wille, dass das Geld auch bei denen, die es brauchen ankommt", sagt Mohamed Ali.

Es sei nicht im Grundsatz falsch, auch große Unternehme zu unterstützen, wenn diese Hilfe brauchten. Allerdings müssten Gelder dann an die Bedingung gekoppelt werden, dass keine Arbeitsplätze gestrichen werden, so Mohamed Ali.