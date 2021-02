Stiko will Lehrpersonal nicht bevorzugt impfen

Es fehle an stichhaltigen Gründen, warum Lehrerinnen und Kita-Erzieher bevorzugt geimpft werden sollten, so die Einschätzung der Ständigen Impfkommission. Dabei gehe es um die Frage, wie wichtig geöffnete Schulen der Gesellschaft seien, meint Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.



Der Gedanke, Lehrpersonal beim Impfen vorzuziehen gehe nicht auf den Egoismus der Pädagoginnen und Pädagogen selbst zurück, sondern sei von der Bundeskanzlerin eingebracht worden, betont Meidinger. Die Zulassung des Impfstoffs von AtraZeneca, der nicht für über 65-Jährige geeignet ist, habe dafür Spielräume eröffnet.

Hohes Infektionsrisiko im Klassenzimmer

Die Entscheidung der Stiko hält Meidinger für nicht gerechtfertigt. Lehrerinnen und Lehrer seien in vollen Klassenzimmern einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt. Zudem seien sie im Vergleich zu den Schülerinnen und Schülern deutlich stärker gefährdet, schwer an Covid19 zu erkranken, so Meidinger.

Der Präsident des Lehrerverbands betont die gesellschaftliche Tragweite der Frage. Es sei gewollt, dass die Schulen möglichst früh öffnen, da die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern sonst großen Schaden nähmen. "Und da ist eben die Frage, was ist das der Gesellschaft wert", sagt Meidinger.