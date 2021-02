- 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz: "Mehrheit der Gesellschaft im Rücken"

Am 16.2.2001 wurde das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft erlassen. "Ich habe heute das Gefühl, wir haben die Mehrheit der Gesellschaft im Rücken", sagt der Grünen-Politiker Volker Beck. Er fühle sich in seiner homosexuellen Existenz viel sicherer als vor 20 Jahren.



Der Grünen-Politiker und ehemalige Sprecher des Lesben- und Schwulenverbandes, Volker Beck, würdigt das Lebenspartnerschaftsgesetz vor 20 Jahren als wichtigen Schritt hin zu mehr Gleichberechtigung von Homosexuellen. Er schaue heute mit mit "Genugtuung" auf die Debatte und die negativen Stimmen von vor 20 Jahren. "Da sieht man, dass so ein Gesetzgebungsverfahren mehr ändert als Paragrafen, sondern es ändert auch was in den Köpfen."

Ein kleiner Teil der Gesellschaft wird immer gegen Verschiedenheit sein

Dass Gleichberechtigung von Homosexuellen nicht schade, mussten viele erst erleben, meint Beck. "Es wird immer einen kleinen Teil der Gesellschaft mindestens geben, der sagt: Die Verschiedenheit führt zu unterschiedlichen Rechten, zu unterschiedlicher Nützlichkeit, zu unterschiedlicher Wertigkeit." Heute widerspreche dem aber ein großer Teil der Gesellschaft.



"Ich habe heute das Gefühl, wir haben die Mehrheit der Gesellschaft im Rücken", so Beck. Er fühle sich in seiner Existenz viel sicherer als vor 20 Jahren.