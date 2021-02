IMAGO / Joko Bild: IMAGO / Joko

Fr 12.02.2021 | 06:45 | Interviews

- „Wir dürfen nicht leichtfertig öffnen, um dann wieder schließen zu müssen“

Am Mittwochabend hat der Berliner Senat beschlossen, die Corona-Maßnahmen bis zum 7. März zu verlängern. Der Fraktionschef der Berliner CDU, Burkard Dregger, begrüßt die Verlängerung, fordert jedoch auch unbürokratische Hilfen für in Not geratene Unternehmen.