- Michael Müller: Die 35 als neues Ziel

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat die Hoffnung geäußert, in Berlin in absehbarer Zeit auf einen Inzidenzwert von 35 zu kommen. Damit könnten zwar noch nicht alle Maßnahmen zurückgenommen werden, aber das verschaffe immerhin Luft und Handlungsspielraum.



Der Berliner Senat hat am Abend beschlossen, dass die Schulen schrittweise wieder öffnen können. Ab dem 22. Februar ist Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen eins bis 3 der Grundschulen vorgesehen. Die Kitas bleiben weiter im Notbetrieb und dürfen maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein. Ab 1. März dürfen unter Auflagen die Friseure wieder arbeiten. Ansonsten wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagt im Inforadio, wenn Berlin eine 35er-Inzidenz bei den Fallzahlen erreiche, könne schritt- und stufenweise auch in anderen Bereichen geöffnet werden. Aber auch die 35 sei noch eine Krisenzahl, die verbessert werden müsse:

"Es gibt da aber natürlich schon einen Handlungsspielraum für die Länder: Was ist es dann konkret in der Kultur? Und wir wollen dann darüber hinaus in weiteren Schritten für Hotellerie und Gastronomie etwas ermöglichen. Also mit der 35 ist nicht von einem Tag auf den anderen alles wieder offen und alle Maßnahmen zurückgenommen, aber man hat dann natürlich viel Luft gewonnen, um in deutlich größeren Schritten und schneller wieder etwas an Normalität zu ermöglichen", so Müller.

CDU: Dritter Lockdown muss verhindert werden

Die Berliner CDU warnt davor, zu schnell wieder zu öffnen. Man dürfe nicht auf halber Strecke stehen bleiben und müsse einen dritten Lockdown verhindern, sagte Fraktionschef Dregger im Inforadio. Zugleich forderte er, dass in Not geratene Unternehmen unbürokratisch finanziell unterstützt werden.

Am Freitag will die Landesregierung in Brandenburg neue Corona-Beschränkungen beschließen und damit die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche umsetzen.