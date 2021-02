- Geldwäsche: "Schwachpunkte in der Strafverfolgung"

Rund 100 Miliarden Euro werden in Deutschland Schätzungen zufolge jährlich gewaschen - das soll sich ändern. Der Bundesrat berät am Freitag berät am Freitag über ein Immobilienregister. Ein guter Ansatz, doch es brauche dringend mehr Bemühungen, sagt Konrad Duffy von der Bürgerbewegung Finanzwende.



Es werde geschätzt, dass in Deutschland jährlich rund 100 Milliarden Euro gewaschen werden, davon 20 bis 30 Milliarden in Immobilien. Dass Kriminelle bisher weitgehend freie Hand haben, liege an verschiedenen Schwachpunkten im System: "Der offensichtlichste ist, dass es keine Bargeldobergrenze gibt in Deutschland", sagt Duffy. Derzeit werde auf EU-Ebene diskutiert, für alle Mitgliedstaaten eine Obergrenze von 10 000 Euro festzulegen.

Verdachtsfälle werden nicht gemeldet



Zudem gebe es in Deutschland Probleme bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes. Dieses sehe Sorgfaltsplichten für Notarinnen, Rechstanwälte oder Banken vor. "Die müssen eigentlich die Herkunft von Geld, die Identität von Käufern und andere Faktoren prüfen, und falls etwas Verdächtiges vorliegt, an eine Financial Intelligence Unit (FIU) geben. Genau dies geschehe aber nur äußerst selten. "Es gibt hier keine zentrale Aufsichtsbehörde, das ist immer noch Ländersache", sagt Duffy.

Es brauche vor allem einen neuen Ansatz bei der Umsetzung und Strafverfolgung der Behörden. Sowohl die FIU als auch Länderstellen, Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften bräuchten mehr Personal und Expertise. "Da hinkt man einfach noch hinterher", sagt Duffy. Das geplatne Immobielenregister sei ein guter Ansatz. Es müsse jedoch noch weit mehr getan werden.