Vorbereitungen für Superwahljahr in Berlin laufen an

Im September wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt, auch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen in Berlin sollen neu besetzt werden. Gerade in der Corona-Pandemie hat Landeswahlleiterin Petra Michaelis viel vorzubereiten. Geplant sind etwa mehr und größere Wahllokale.

In Berlin laufen die Vorbereitungen für das Superwahljahr an. Am 26. September sollen nicht nur Bundestag, sondern auch Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt werden. Landeswahlleiterin Petra Michaelis sagt: "Die Pandemie macht die Sache schwieriger."



Mehr und größere Wahllokale durch die Pandemie



"Wir erhöhen die Zahl der Wahllokale", so Michaelis zu den Schutzvorkehrungen vor Ansteckung. Zudem würden größere Räumlichkeiten als üblich gewählt. Eine reine Briefwahl sei nicht vorgesehen. "Ich gehe aber davon aus, dass wir einen erhöhten Anteil an Briefwählern haben werden." Verschoben werden könne die Wahl nicht, auch entzerrt dürfe sie nicht werden. Vorschrift sei, dass die Wahl an einem Tag zwischen 8 und 18 Uhr stattfinden müsse.

34 000 Wahlleute gesucht



Wegen der umfangreichen Wahl seien mehr Wahlleute als sonst gesucht: Nicht 20 000 sondern 34 000 Wahlhelferinnen und - helfer würden gesucht, so Michaelis. Jeder, der 18 Jahre alt und wahlberechtigt für den Bundestag sei, könne mitmachen.