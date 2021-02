dpa Bild: dpa

Do 11.02.2021 | 12:05 | Interviews

- GEW rechnet mit Gegenwehr bei Schulöffnungen

Ab 22. Februar sollen die Grundschulkinder in Berlin und Brandenburg in kleinen Gruppen wieder in den Unterricht dürfen. Die Lehrkräfte würden von der Politik ohne klare Richtlinien vor vollendete Tatsachen gestellt, Doreen Siebernik, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Berlin.