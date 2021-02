- Trotz Pandemie: 45 Prozent der Deutschen planen Urlaub

Urlaub trotz Beherbergungsverboten und Quarantäneregeln - die BAT-Stiftung für Zukunftsforschung hat das Reiseverhalten der Deutschen während der Corona-Pandemie untersucht. Meist hieß das Reiseziel Deutschland, berichtet Ulrich Reinhardt.



Rund 45 Prozent der Bundesbürger planen trotz Corona-Pandemie einen Urlaub im Sommer. Zu diesem Ergebnis kommt die BAT-Stiftung für Zukunftsforschung, die das Reiseverhalten der Deutschen während der Pandemie untersucht hat. "Das ist ein überraschend hoher Wert. Die Hoffnung ist noch vorhanden", sagt der wissenschaftliche Leiter der Stiftung, Ulrich Reinhardt.

Deutschland war das Hauptreiseland im Jahr 2020

2020 hätten sie meisten Urlaube in Deutschland stattgefunden, einige im Ausland auch in Österreich, Italien oder Polen. Alles Ziele, die mit dem Auto erreicht werden könnten, so Reinhardt. Spaniens Tourismus etwa hätte sehr gelitten.

Mehr Urlaube, dafür kürzere

Insgesamt würden Urlaube immer kürzer, heißt es in der Studie. Das liege vor allem daran, dass die Deutschen lieber mehrmals im Jahr verreisten als einmal mehrere Wochen im Sommer. "Heute ist es eher normal, dass man sagt: Im Sommer bin ich zehn Tage unterwegs, im Herbst vielleicht noch mal ein paarTage und dann noch Skifahren im Winter", so Reinhardt.