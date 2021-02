- DEHOGA: "Wir brauchen Gewissheit"

Wie es aussieht, geht der Corona-Lockdown weiter. Gibt es trotzdem bald Lockerungen in einigen Bereichen? Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Guido Zöllick, betont, es brauche vor allem einen verlässlichen und nachvollziehbaren Plan.



Die Betriebe bräuchten eine klare Perspektive, an der sie sich entlang hangeln könnten, so Zöllick. Es müsse klare und nachvollziehbare Kriterien geben, um nachzuvollziehen, wer wann unterwelchen Bedingungen wieder öffnen könne.

Bundesweit einheitliche Regelungen



Zöllick plädiert außerdem für bundesweit einheitliche Regelungen mit Aunsahmen in Infektions-Hotspots. Die Gäste wollten sich frei bewegen, es sei nicht möglich, ständig zwischen unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern zu unterscheiden, so der DEHOGA-Präsident.

Gaststätten und Hotels hätten bereits im letzten Jahr bewiesen, dass von ihren Betrieben keine erhöhte Ansteckungsgefahr ausgehe. "Wir haben funktionierende Hygienesysteme, die kann man gegebenenfalls jetzt noch ein Stück weit ausweiten, zum Beispiel um Teststrategien", sagt Zöllick.