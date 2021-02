dpa Bild: dpa

Mi 10.02.2021 | 15:05 | Interviews

- Insektenschutzgesetz: "Anmerkungen werden aufgenommen"

Das Bundeskabinett hat am Montag das umstrittene Insektenschutzgesetz und eine neue Pflanzenschutzverordnung abgesegnet. Nun geht das Gesetz in den Bundestag. Man werde alle Anmerkungen aufnehmen und den Entwurf gegebenfalls anpassen, so der agrarpolitische Sprecher der SPD, Rainer Spierig.