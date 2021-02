- Neutralitätsgesetz: "Verfassungsbeschwerde wird scheitern"

Scheeres kämpft gegen religiöse Symbole bei Lehrkräften

Im Streit über das Berliner Neutralitätsgesetz zieht Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) jetzt vors Bundesverfassungsgericht.

Das berichtet die "B.Z." Sie will so gegen das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vorgehen, dass im August entschieden hat, dass ein pauschales Kopftuchverbot im Unterricht unzulässig ist. Das Berliner Neutralitätsgesetz verlangt bisher, dass an öffentlichen Einrichtungen wie Schulen keine sichtbaren religiösen Symbole und Kleidungsstücke getragen werden dürfen.

Das Vorgehen Scheeres' könnte auch zum Streit mit dem Koalitionspartner Grüne führen. Deren Justizsenator Dirk Behrendt gilt als Kritiker des Neutralitätsgesetzes und hatte bereits Ausnahmen für Referendarinnen im Gerichtssaal zugelassen.