- Virologe: "Es ist zu früh, nach Lockerungen zu rufen"

In einem Altenheim hat es einen Ausbruch der britischen Corona-Mutation gegeben, obwohl alle Bewohner geimpft waren. Wie weit hilft das Impfen gegen die Mutanten? Der Virologe Martin Stümer erklärt, man habe noch zu wenig Übersicht darüber, wie es um die Mutationen in Deutschland steht.



Es habe den Anschein als sei die Corona-Entwicklung in Deutschland positiv: "Wir haben einen Trend von sinkenden Zahlen seit Wochen", so Martin Stümer, Virologe in Frankfurt am Mai. "Unsere Maßnahmen, unsere Lockdown-Maßnahmen funktionieren".

Allerdings warnt der Virologe: Das Bild sei unvollständig, da man keine Übersicht hat, wie es um die Mutationen steht.



Jede dritte oder vierte Probe weise beim Seuqnzieren aktuell die britische Variante auf. DAher sei es Wahrscheinlich, dass da eine Ausbreitung gebe.



Beim Impfstoff von AstraZeneca fehle bisher eine Studie, die aufzeigt, ob der Impfstoff bei der britischen oder südafrikanischen Variante helfe: "Aber es gibt Hinweise, dass er tatsächlich nicht in der gleichen Qualität wirkt wie bei der bisherigen Variante oder gegen die britische."



Trotz der aktuellen Erfolge sei es daher zu nach Lockerungen zu rufen. Stürmer schlägt vor, in die Betrachtung neben der Inzidenz auch eine prozentuale Verteilung der Varianten aufzunehmen.