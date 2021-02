- Protest der Bauern: "Lebensmittel müssen ihren Wert haben"

Die Proteste der Bauern halten an: Auch am Dienstag wollen sie in der Hauptstadt protestieren. Peter Guhl von der Bundesvertretung der Freien Bauern erklärt, wofür die Landwirte demonstrieren und warum er kein Ende der Proteste sieht.

Am Dienstag wollen die Bauern mit 500 Traktoren in die Bannmeile bis vor das Bundeskanzleramt fahren, erklärt Peter Guhl. Er ist Milchbauer aus Mecklenburg-Vorpommern und Sprecher der Freien Bauern - einer Vertetung von Familienbetrieben.

Auch vom Wetter lassen sich die Bauern nicht abschrecken: "Wir müssen hier her, wir müssen unsere Interessen vertreten", sagt Guhl und weiter: "Alle Laborrunden an Kaffeekränzchentischen haben uns nicht weitergebracht." Er selbt sei seit 15 Jahren im Kampf um die Interessen der Landwirte unterwegs.



Ein freiwilliger Solidaritätsaufschlag auf Lebensmittel wurde zuletzt von Kunden bezahlt. Dazu sagt der Landwirt: "Die Bevölkerung ist nicht dazu da, mit irgendwelche Solidarfonds die Landwirtschaft zu funktionieren." Man müsse hingegen zu marktwirtschaftlichen Ansätzen komme: "Lebensmittel müssen einfach ihren Wert haben, und das muss sich in den Preisen niederschlagen." Das funktioniere nur, wenn die Landwirte nicht in der Wertschöpfungskette eine entsprechende Stellung bekommen. "Es ist nach wie vor so, dass wir das letzte Glied in dieser Kette sind, überhaupt keine Marktmacht haben, weil das politisch bisher immer verhindert worden ist", so Guhl.



Der Landwirt betont, dass die Bauern auf die Insekten und damit auf eine funkktionierende Umwelt angewiesen seien. Allerdings seien die Pläne, dass Landwirte Ackerrandstreifen von Insektenschutzmitteln freihalten sollen, problematisch. Es sei ein Überstülpen ohne einen Ausgleich. Dies komme einer Enteignung gleich. Da noch Gesprächsbedarf bestehe, sei ein Ende der Proteste nicht abzusehen.