- Handwerkskammer: "Ausbildung macht keine Corona-Pause"

Wie steht es in der Region um die Ausbildungsplätze? Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin berichtet von offenen Ausbildungsplätzen und sagt, das Handwerk sei krisenfest und zukunftssicher.



Im Ausbildungsjahr 2020 sei viel gelaufen, erklärt Jürgen Wittke, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Berlin. So habe es im Berliner Handwerk zwar knapp 10 Prozent weniger Ausbildungsverträge als im Vorjahr gegeben, aber: "Das lag hauptsächlich daran, dass es schwer war, an die Jugendlichen ranzukommen".

"Wie kommen wir an junge Leute ran, die wir fürs Handwerk begeistern können?"

So fehlten im vergangenen Jahr etwa große Ausbildungsmessen oder andere Möglichkeiten, um um die Jugendlichen zu werben.



Die Situation sei allerdings abhängig von den jeweiligen Bereichen. Frisöre oder Berufe, die an der Gastronomie und Veranstaltungen hängen, könnten derzeit wenig ausbilden. Aber es gebe auch viele Bereiche, in denen die Fachkräftesicherung das Thema Nummer 1 sei: "Denn es wird ja weiter repariert, es werden Dächer gedeckt, gebaut."



Handwerk: Krisenfest und zukunftssicher



Laut Wittke ist das Handwerk krisenfest und eine zukunftssichere Arbeit. Zum Jahresanfang gebe es über 400 offene Ausbildungsstellen - teilweise seien diese sofort besetzbar. "Das Wichtigste, das man jetzt in die Köpfe der jungen Leute bringen muss, ist, dass Ausbildung keine Corona-Pause macht." Die Chancen sind nach dem Handwerkskammerchef selten so gut gewesen, den Wunschausbildungsplatz zu finden. Zudem habe sich das Handwerk gewandelt und es habe viel IT in die Handwerkberufe Einzug gehalten.