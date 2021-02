- Beginn des zweiten Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump

Das Impeachment-Verfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump soll am Dienstag beginnen. Dr. Stormy-Annika Mildner, Direktorin des Aspen Instituts, sagt, es gebe eine solide Basis für das Verfahren. Die Chancen für eine Verurteilung seien aber dennoch gering.



Die US-Demokraten wollen mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten ein Exempel statuieren, sagt Dr. Stormy Mildner, Direktorin des Aspen Instituts - der deutschen Außenstelle der amerikanischen Denkfabrik.

So wollten die Demokraten "ganz klare rote Linien ziehen, was geht und was nicht. Und sie wollen auch verhindern, dass Trump 2024 bei den Präsidentschaftswahlen antreten könnte oder ein anderes politisches Amt für sich beanspruchen könnte." Auf der anderen Seite steht die Chance laut Mildner nicht sonderlich gut, dass er tatsächlich verurteilt wird.



"Unwahrscheinlich, dass 17 Republikaner für die Verurteilung stimmen werden."





Zwei Drittel der Mitglieder des Senats müssten für eine Verurteilung stimmen - dafür müssten sich dem rechnerisch mindestens 17 Republikaner anschließen. "Viele Republikaner unterstützen nach wie vor Trump", so die Direktorin des Aspen Instituts.



Im Zentrum steht bei dem Verfahren die Rede, die Trump vor der Erstürmung des Kapitols Anfang Januar gehalten hat. Laut Trumps Verteidigern ist diese von seinen Anhängern misinterpretiert worden, erklärt Mildner. Sie selbst sieht das aber anders: "Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass da viel angestachelt wurde." Das sei auch schon in den Wochen zuvor passiert, als der damalige US-Präsident das Ergebnis der Wahlen in Frage gestellt hatte: "Somit gibt es eine solide Basis für dieses Verfahren."

Es gebe aber noch offene Fragen: Etwa ob es verfassungskonform sei, bei einer privaten Person das Impeachment-Verfahren anzuwenden. Und es sei unklar, ob dieses Verfahren das Land eher weiter spalten oder doch vereinen werde.