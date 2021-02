- Schnee in Berlin und Brandenburg: Wetter bleibt weiter frostig

Eiskalter Wind, Schnee und glatte Straßen - die Region hat am Wochenende einen heftigen Wintereinbruch erlebt. Bus- und Bahnverkehr wurden teilweise eingeschränkt oder unterbrochen. Der Meteorologe Peter Schwarz sagt voraus: Die Wetterlage könnte bis zur kommenden Woche anhalten.



Im Nordosten von Deutschland ist es frostig kalt, im Südwesten hingegen relativ mild. Für Berlin und Brandenburg gibt es frostige Temperaturen. "Aktuell sind wir zwischen - 7 und -10 °C", so ARD-Wetterexperte Peter Schwarz. Besonders im Süden Brandenburgs ist mit weiteren Schneefällen zu rechnen, fünf bis zehn Zentimeter kommen laut dem Meteorologen hinzu.

Man könne sich darauf einstellen, dass die Situation mit Dauerfrost mit relativ kalten Nächten und auch tagsüber unter 0 °C, dass es so bleibt: "Nicht nur diese, sondern vermutlich auch weit in die nächste Woche hinein."



Das Wetter habe sich wie erwartet entwickelt, sagt Peter Schwarz. Das Phänomen mit der Luftmassengrenze hat sich demnach so abgezeichnet. Auch der Polarwirbelsplit habe dazu geführt. Je nachdem, wo der Plarwirbel stattfindet, bringt dieser kaltes oder warmes Wetter. Der aktuelle Temperatursturz sei nicht ungewöhnlich, so Schwarz: "Alle paar Jahre kommt so etwas vor."

Wetter und Klima sind voneinander zu trennen, betont der Wetterexperte. Zunächst haben wir demnach eine Wetterlage, die für das kalte Wetter sorgt.