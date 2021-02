- DB bietet Sonderkulanz: Tickets können umgetauscht werden

Durch den heftigen Wintereinbruch in Deutschland bleibt der Bahnverkehr auch am Montag stark eingeschränkt.



Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, kommt es in weiten Teilen voraussichtlich noch den ganzen Tag zu Zugausfällen und Verspätungen. Betroffen seien vor allem die Regionen Berlin und Hamburg, wo heute nahezu keine Fernzüge starteten. Auch der Fernverkehr ab Dresden und nördlich von Frankfurt am Main sei komplett eingestellt.



In Berlin und Brandenburg kommt es auch zu Einschränkungen bei Regional- und S-Bahnen. Eine Bahnsprecherin riet Pendlern, im Internet ihre Zugverbindungen zu überprüfen.



Neuschnee und Verwehungen haben auch auf den Straßen zu Behinderungen geführt. Auf der A 6 bei Nürnberg blieben LKW reihenweise im Schnee stecken.