Der Mordversuch und die Festnahme von Aleksej Nawalny haben in Russland die größten Straßenproteste seit Jahren hervorgerufen. Die Russland-Expertin Sarah Pagung erklärt, in den Protesten zeige sich eine Unzufridenheit der Bevölkerung. Gefährlich sei es bisher aber noch nicht für die Regierung.



Sarah Pagung ist Expertin für Russland bei der Gesellschaft für auswärtige Politik. Sie erklärt, die Verhaftung Alexej Nawalnys bedeute für den Kremlkritiker eine Zäsur. Denn es sei das erste Mal, dass dieser nach einem Gerichtsverfahren eine Haftstrafe bekommen habe, die nicht auf Bewährung oder zu Hausarrest ausgesetz wurde.

Zum anderen gebe es eine Zäsur für Russland selbst: Denn es gebe nun immer mehr Proteste, "in denen sich eine Unzufriedenheit mit dem Regime ausdrückt." Diese Demonstrationen finden zudem nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den kleinen Städten, in den Regionen statt.

Nur wenige Prozent der Menschen in Russland unterstützen Nawalny



Einige Menschen fordern dabei die Freilassung für Nawalny. Andere protestieren grundsätzlich gegen Korruption und die Intrumentalisierung der Justiz, erklärt Sarah Pagung. Relativ gesehen gebe es eher eine kleine Unterstützung für den Kremlkritker: "Nur wenige Prozent der russischen Bevölkerung vertrauen Nawalny wirklich."



Es gibt laut der Russland-expertin gute Indizien dafür, dass Nawalny durch die Regierung vergiftet wurde. Daher müsse man davon ausgehen, dass das der Wahrehit entspicht.



Zur Rolle der EU



Zur Reaktion der EU erklärt Pagung: Die diskutierten Sanktionen gegen einzelne Personen, seien für Russlands Präsident Wladimir Putin nicht sonderlich gefährlich. Zudem sei sich die EU auch nicht einig. Das Kleinhalten Nawalnys und das Unterdrücken der Protestbewegung seien für die Stabilität der Regierung wichtig. Da werde sich Russland nicht von der EU reinreden lassen, betont die Russland-Expertin. "Putin sitzt nach wie vor fest im Sattel", so Pagung. Man müsse die Proteste aber in Hinblick auf die anstehenden Parlamentswahlen im Blick behalten.