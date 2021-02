- Kühnert: "Gemeinwohl vor Rendite"

Der SPD-Parteivorstand trifft sich zur Jahresklausur. Mit welchen Themen wollen die Sozialdemokraten im Wahlkampf punkten, wie soll Deutschland aus der Krise gelangen? Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kevin Kühnert stellt seine Ideen vor.



Die SPD habe frühzeitig ihre Fragen klären wollen, etwa durch die frühe Benennung ihres Spitzenkandidaten. Dabei habe man laut Kevin Kühnert gewusst, dass es eine lange Strecke wird - auch bis die anderen ihre Fragen geklärt haben: "Ich glaube, richtig Bewegung in die Parteienlandschaft, die die politische Welt nach Angela Merkel da noch abbilden soll, wird erst reinkommen, wenn auch die Union und auch die Grünen ihre Spitzenkandidaturfragen geklärt haben."



Die Partei wolle nun ein Programm auf den Weg bringen. Dabei steht für Kühnert im Mittelpunkt "Gemeinwohl vor Rendite. Das sei eine Botschaft für alle Bereiche der Daseinsvorsorge, sagt der SPD-Vize. Etwa im Gesundheitssystem: "Da gehen solidarisch aufgebrachte Beitragsmittel für Renditen von privaten Konzernen, die Altenpflegeeinrichtungen oder Kliniken betreiben." Aber auch Themen wie eine Mobilitätsgarantie oder die Regulierung des Wohnungsmarktes fallen für Kühnert darunter.

Der ehemalige JuSo-Chef fordert zudem eine kritische Betrachtung der bisherigen Impfstrategie: "Wir sind in einer supersensiblen Situation." Daher müsse man offen und transparent mit Fehlern umgehen: "Es bricht sich auch niemand einen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, mehr Geld und höhere Bestellmengen hätten geholfen."

Zu Bewältigung der Krise rät Kühnert zu einem Blick zurück, wie Deutschland aus den Schulden nach der Finanz- und Wirtschaftskrise rausgewachsen ist. So gehe ein Großteil der Schuldensenkung auf das Wirtschaftswachstum zurück. Daher fordert seine Partei jährlich 50 Milliarden Euro mehr an Investitionen: "Weil das die Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen Aufträge kriegen, dass Beschäftigte in Arbeit bleiben, dass das Gemeinwesen funktioniert", so Kevin Kühnert.