- Wie kommt Brandenburg beim Impfen voran?

Mit einer neuen Impfverordnung soll das Impfen in Deutschland beschleunigt werden. Wie kommt die Brandenburger Impfkampagne voran? Der Leiter des Brandenburger Corona-Krisenstabs, Michael Ranft, erklärt, in Zukunft sollen die Menschen gezielter angeschrieben werden.



In Brandenburg sollen noch in dieser Woche Impftermine für ambulantes und stationäres Pflegepersonal angeboten werden.



Das sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs in Brandenburg, Michael Ranft. Es sind am Sonntag 9.600 Dosen des neu zugelassenen Impfstoffs AstraZeneca geliefert worden. Dieser Impfstoff ist für unter 65Jährige vorgesehen. Insgesamt sollen in dieser Woche knapp 170.000 Impfdosen von Biontech und AstraZeneca nach Brandenburg geliefert werden.



Ranft sagte, in Brandenburg sollen Impfangebote In Zukunft nicht nur über eine Hotline laufen, sondern es würden auch Briefe verschickt und ein Online-Tool eingerichtet. Das sagte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft. Kitas und Schulen sollen zudem Schnell-Tests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen.