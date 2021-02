- Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg erwartet

Ein Tiefdruckgebiet über Gibraltar lässt feucht-milde Luft nach Norden ziehen. Gleichzeitig fließt von Norden her extrem kalte Luft aus der Polarregion nach Deutschland. Das führt zu einer Wetterlage, die seit Jahren nicht mehr beobachtet wurde. "Was wir jetzt haben ist diese extreme Drängung von Temperaturgegensätzen, diese Luftmassen drücken gegeneinander und diese Warmluft aus dem Süden gleitet auf dieser schweren Kaltluft auf, und da im Übergangsbereich kommt es eben zu diesen unwetterartigen Erscheinungen: Schnee, Eisregen, und in Verbindung mit einem kräftigen Ostwind auch zu Schneeverwehungen", erklärt Staeger.

Etwa 15 Zentimeter Neuschnee in Brandenburg erwartet



Brandenburg werde wahrscheinlich nur die Schneephase und weniger den Eisregen abbekommen, so der Meteorologe. Der Schneefall werde voraussichtlich in der zweiten Nachhälfte zum Sonntag einsetzen. Noch bis Montag werde es schneien, die Kälte werde noch weit in die kommende Woche hinein andauern, so Staeger.



Der Brandenburger Innenministerium hat den Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, zuhause zu bleiben. Die Bahn rechnet mit Ausfällen und Verspätungen im Zugverkehr.