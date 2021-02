imago images/ Christian Ohde Bild: imago images/ Christian Ohde

Sa 06.02.2021 | 07:44 | Interviews

- AfD-Landesparteitag in Sachsen: Einstufung als Verdachtsfall "desaströs"

Mit dem Landesparteitag am Samstag will die AfD Sachsen die Weichen für die Bundestagswahl stellen. Bisher habe das Bündnis zwischen extremen und gemäßigten Kräften in der Partei funktioniert, sagt der Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder. Die Einstufung als Verdachtsfall des Verfassungsschutzes könne dies ändern.