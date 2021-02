imago images/ Giorgio Fochesato Bild: imago images/ Giorgio Fochesato

Fr 05.02.2021 | 10:05 | Interviews

- Wohnungsmarkt: "Man kratzt die letzen Euros zusammen"

In keiner anderen deutschen Stadt sind Mietwohnungen so umkämpft wie in Berlin. Durch die Pandemie habe sich die Wohnungskrise noch verschärft, sagt Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Viele Menschen hätten Schwierigkeiten, ihre Miete zu bezahlen.