- Kälteeinbruch in Berlin und Brandenburg erwartet

Heineman erklärt den Kälteeinbruch so: Ein Tief über Russland bringt warme Luft bis in die Polarregionen, dort erwärmt sich die Luft von -60° Celsius auf etwa -30° Celsius. Es kommt zu einer Art "Spaltung" des Polarwirbels in dieser Höhe, die kalte Luft ist schwerer und sinkt deshalb ab Samstagabend in der Region zu Boden.





Große Temperaturunterschiede innerhalb Deutschlands





Zudem kommt es zu einer Grenzwetterlage: kalte und warme Luftmassen treffen aufeinander. Der Meteorologe rechnet von der Niederlausitz bis hoch zur Prignitz mit kräftigen Schneefällen von zehn bis 18 Zentimeter. Hinzu käme starker Wind, der für Schneeverwehungen sorge.



Die Kälte halte wohl etwa eine Woche an, so Heinemann. Rekordverdächtig sei diese aber nicht, sondern eher erwartbar für den Winter.

