- Corona-Zuschuss: "Ein Tropfen auf den heißen Stein"

Während der Pandemie drohen Empfänger von Grundsicherung noch stärker abgehängt zu werden. Die Hilfen reichten nicht aus, sagt Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Viele Geringverdienende in Kurzarbeit hätten zudem die gleichen Probleme wie Hartz-IV-Empfänger.



Kinderbonus und Corona-Zuschuss seien zwar ein richtiges Zeichen, dass die Armut gesehen werde und Kinder in den Fokus rückten, sagt Piel. Doch die Unterstützung reiche nicht aus. "Wir wissen, dass die Familien in den letzten Monaten hoch belastet waren, nicht nur, dass sie so viel nebeneinander stemmen müssen, sondern auch finanziell sind da erhebliche Mehrkosten auf sie zugekommen", sagt Piel. Schon der Wegfall des Schulessens sei für viele Familien eine hohe Belastung.

Technische Mittel für Homeschooling



Es brauche dringend eine Kindergrundsicherung, damit Kinder aus ärmeren Familien die gleichen Chancen und Möglichkeiten bekommen wie andere. Sie freue sich aber über den Vorschlag, dass Kindern, die nicht in den Genuss von digitalen Leihgeräten kommen, der Zugang zum Geld für technische Ausrüstung für das Homeschooling erleichtert werde. "Es kann einfach nicht sein, dass die Familien, die sowieso maximal von der Krise betroffen sind, dann noch Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zuhause zu unterrichten", sagt Piel.

Besonders hart von der Krise betroffen seien alle, die durch die Pandemie ihre Jobs verloren haben. "Das sind ganz viele Minijobberinnen und Minijobber gewesen und Menschen, die sowieso in befristeten Arbeitsverhältnissen waren", sagt Piel. Viele Geringverdienende in Kurzarbeit hätten zudem mit ähnlichen Nöten zu kämpfen wie Menschen in Hartz IV.

Weitere Reformen nötig

Soziale Reformen müssten weiter vorankommen, betont Piel. Derzeit sei die Grundsicherung stigmatisierend und schade oft der Würde der Betroffenen. Eine gute Möglichkeit sei es, den erleichterten Zugang zur Grundsicherung zu verstetigen.