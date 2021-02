- "Nawalny ist eine unglaublich wichtige Symbolfigur"

Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind angespannt – Grund ist die Verurteilung des Kreml-Kritikers Nawalny. Doch die russische Protestbewegung sei vielfältiger und breiter aufgestellt, sagt der Historiker und Soziologe Mischa Gabowitsch vom Potsdamer Einstein-Forum.

Die Protestbewegung in Russland sei vielschichtig und bestehe nicht nur aus Nawalny-Anhängerinnen und -Anhängern, so Gabowitsch. Dennoch: Der Oppositionspolitiker sei "eine unglaublich wichtige Symbolfigur". Er schaffe es vor allem, immer wieder viele Menschen auf die Straße zu holen, so der Historiker.





Russische "Opposition" sind viele kleine Gruppen



Der Begriff "Opposition" sei dabei aber von westlichen Ideen geprägt - die Menschen in Russland verstünden sich eher als BürgerInnen-Bewegung, so Gabowitsch. Sie seien täglich mit strukturellen Hürden konfrontiert und kämpften gegen Umweltverschmutzung oder Korruption. Reine Nawalny-Unterstützerinnen und -Unterstützer seien eher die Minderheit.





Protestwellen in Russland seit 2011



Zu beobachten sei, dass sich seit 2011 landesweite Proteste in Russland immer weiter "hochschaukelten", sagte der Historiker. Die Proteste ebbten zwar auch wieder ab - aber es kämen bei jeder Welle neue Leute dazu. Die Vielfältigkeit der Protestgruppen sei dabei eher eine Stärke, so Gabowitsch.