imago images/ Jörg Böthling Bild: imago images/ Jörg Böthling

Do 04.02.2021 | 15:45 | Interviews

- Ärzte ohne Grenzen: "Uns sterben hier die Menschen weg"

Über den Impfstart in Deutschland wird viel gestritten – doch wer will, kann hierzulande 2021 eine Impfung bekommen. Ganz anders in Malawi, wo bisher keine einzige Impfdosis ankam und die südafrikanische Corona-Mutation um sich greift, so Intensivmediziner Tankred Stöbe von Ärzte ohne Grenzen.