- Keine Angst vorm russischen Impfstoff Sputnik V

Am Dienstag kam die Nachricht: Der russische Impfstoff Sputnik V hat eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Und auch Deutschland zeigt sich offen für den Einsatz des Vakzines. Die Skepsis gegenüber einem russischen Impfstoff sei mittlerweile unnötig, sagt Jens Meiler vom Institut für Wirkstoffentwicklung an der Uni Leipzig.

Noch liegen die genauen Daten zum russischen Impfstoff Sputnik V den Europäischen Behörden nicht vor. Dennoch könne man den wissenschaftlichen Untersuchungen zum Impfstoff trauen, sagt Jens Meiler. Er ist Professor für Pharmazeutische Chemie und Direktor des Instituts für Wirkstoffentwicklung an der Universität Leipzig. Doch genau wie bei den anderen Impfstoffen müsse die EU das Vakzin zunächst zulassen. Sollten sich dann die vorherigen Ergebnisse bestätigen, werde es in Zukunft neben dem Moderna- und Biontech/Pfizer-Impfstoff einen weiteren sehr sicheren Impfstoff in der EU geben.

Produktion vorerst in Russland

Ein Vorteil von Sputnik V: "Diese Impfstoffe sind stabiler und leichter zu transportieren", so Meiler. Bisher wird der Stoff in Russland produziert. Auch eine Firma in Sachsen-Anhalt hat bereits Interesse an der Produktion gezeigt. "Man darf dort aber auch nicht erwarten, dass das dann von heute auf morgen möglich ist", sagt der Chemie-Professor. "Es kann immer noch Wochen oder auch Monate dauern, bis die entsprechenden Produktionsstraßen angepasst sind."