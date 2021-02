- Bundeswehr startet Hilfe für Portugal: Ein wichtiges Zeichen

Portugal ist von der Corona-Krise stark getroffen: Am Mittwoch hat deswegen die Bundeswehr einen Hilfseinsatz gestartet. Ein wichtiges europäisches Zeichen, sagt Susanne Sporrer vom Goethe Instituts Portugal.

"Die Situation ist seit zwei, drei Wochen ernst, vielleicht dramatisch", sagt Susanne Sporrer über die Corona-Lage in Portugal. Sie ist die Direktorin des Goethe Instituts in Portugal. Mittlerweile habe sich die Situation zwar etwas entspannt, über die Unterstützung aus Deutschland freue man sich trotzdem. "Sie ist natürlich auch ein wichtiges europäisches Zeichen", so Sporrer.

Im Moment sei eine schnelle Lösung wichtig gewesen. "Portugal hat in der Tat im europäischen Vergleich recht wenig Intensivbetten", sagt sie. Jede Hilfe sei willkommen, denn auch Portugal handele bereits im Triage-Verfahren. "Was man wissen muss ist, dass vor allem im Norden die Pflegesituation nicht ganz einfach ist: Das ist einfach wie auch in Deutschland ein großer Mangel an Pflegekräften", sagt die Institutsleiterin.

Präsidentschaftswahlen werden nicht in Frage gestellt

Portugiesische Analysen würden den rapiden Anstieg der Infektionszahlen auf die Weihnachtsfeiertage, die damit einhergehenden Lockerungen und einem relativ spät einsetzenden Lockdown zurückführen.

Ende Januar haben in Portugal Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Im Vorfeld der Wahlen sei das im Zusammenhang mit dem derzeitigen Lockdown und Anstieg der Corona-Zahlen stark diskutiert worden, sagt Sporrer. "Man hat so argumentiert, dass es verfassungsmäßig eine sehr, sehr große Herausforderung gewesen wäre die Wahlen zu verschieben", sagt sie. Man habe aber alle Anstrengungen unternommen, um bestmögliche hygienische Voraussetzungen zu schaffen. Dass die Wahlen trotz Lockdown durchgezogen wurden, werde daher im Land nicht in Frage gestellt.